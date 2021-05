Símbolo do Fluminense e recordista em gols, Fred pode superar marcas no Brasileirão; veja os números Camisa 9 tenta se tornar o segundo maior artilheiro da história da competição e pode continuar batendo recordes na segunda passagem pelo Flu

O início da temporada do Fluminense já tem um nome: Fred. Seja em jogos do Campeonato Carioca, mas especialmente na Libertadores, o atacante vem sendo cada vez mais decisivo, mesmo aos 37 anos. Se encaminhando para o último ano de contrato, que pode também marcar o fim da carreira, o camisa 9 tem a chance de continuar fazendo história neste Brasileirão, seu 16º. Colecionando recordes desde que retornou às Laranjeiras, ele pode ampliar as escritas.

> Brasileirão vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do Fluminense

Principal nome dentro e fora de campo, Fred acumula números impressionantes no Campeonato Brasileiro. O atacante já é, com sobra, o maior artilheiro da era dos pontos corridos, que começou a partir de 2003. De lá para cá, Fred marcou 152 vezes, ou seja, 32 gols a mais que Diego Souza, do Grêmio, dono da segunda colocação (120 gols).

Além disso, os números seguem expressivos, mesmo se observados em um recorte maior. Em relação a toda história do Brasileirão, o camisa 9 do Tricolor ocupa o terceiro lugar entre os maiores artilheiros e, caso marque três gols nesta edição, ultrapassará Edmundo e Romário, ficando apenas atrás de Roberto Dinamite. Confira o top-5 ao final da matéria.

Veja a tabela completa do Brasileirão

Dos 152 gols feitos em Brasileiros, 96 foram com a camisa do Fluminense. Com essa marca alcançada, Fred já é o maior goleador do clube no campeonato desde 2014, superando Magno Alves, com 45 gols em suas duas passagens. Em falar em máximo de gols, caso mantenha a excelente média apresentada no Carioca e na Libertadores (já fez 10 gols em 13 jogos nesta temporada), Fred pode sonhar com mais uma artilharia do Brasileirão. E se isso acontecer, o jogador poderá emplacar novos recordes em sua carreira.

E MAIS:

Caso lidere nos gols marcados na competição aos 37 anos, Fred se tornaria o segundo jogador mais velho a ser artilheiro do nacional, perdendo somente para Romário, que foi eleito o principal goleador no Brasileiro de 2005, aos 39 anos. Outro fator marcante, é a possibilidade do camisa 9 se isolar como o atleta com mais artilharias em toda a história da competição, inclusive se somados os anos de Taça Brasil (1959 a 1971). Atualmente detentor de três destes títulos, em 2012 e 2014 pelo Fluminense, além de 2016 pelo Atlético-MG, junto a Túlio, Dadá Maravilha e Romário, são os jogadores que mais vezes comemoraram o feito individual.

Se tal conquista vier, Fred também poderá ficar ainda mais marcado na história do Tricolor. Das únicas quatro ocasiões em que o Flu teve o artilheiro da competição, o atacante foi dono de duas conquistas. Assim, com mais um troféu de artilheiro na carreira, Fred pode se consolidar ainda mais como o grande personagem do Fluminense em toda a história da competição.

Maiores artilheiros da história do Brasileirão:

Roberto Dinamite – 190 gols em 328 partidas

Romário – 154 gols em 251 jogos

Edmundo – 153 gols em 316 jogos

Fred – 152 gols em 306 jogos

Zico – 135 gols em 249 jogos

Veja os artilheiros do Flu no Brasileirão:

Magno Alves – 2000 (20 gols)

Washington – 2008 (21 gols)

Fred – 2012 (20 gols)

Fred – 2014 (18 gols)

Henrique Dourado – 2017 (18 gols)

Fred comemora mais um gol em 2021 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

DECISIVO NA TEMPORADA

Não só de números antigos é feito Fred. Jogador mais decisivo do Fluminense na atual temporada, ele quer continuar ajudando a equipe com sua especialidade, os gols, e também nos passes. Na Libertadores, ele foi responsável por nada menos de 60% das vezes em que o Tricolor balançou a rede no chamado “grupo da morte”, sendo quatro gols, duas assistências e outras duas jogadas que nasceram de passes do camisa 9.

Artilheiro e três vezes eleito o melhor em campo na competição continental, Fred já soma 10 gols no total, o dobro da última temporada e com 15 partidas a menos. Ele atuou em 13 das 21 partidas do Flu na temporada, e todas como titular.

Depois de surpreender na última temporada, Fred e o Fluminense tentam manter o patamar em 2021 para brigar por coisas grandes. Neste sábado, às 21h, no Morumbi, o Tricolor entra em campo para escrever mais uma história no Campeonato Brasileiro e espera que o brilho do atacante continue para mais um ano de sucesso.

E MAIS:

Veja também