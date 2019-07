Símbolo da repressão de Tiananmen, Li Peng morre aos 90

O ex-primeiro-ministro chinês Li Peng permaneceu até sua morte, aos 90 anos, como o símbolo odiado da repressão da “Primavera de Pequim”, um papel que não o impediu de se manter na cúpula do regime por uma década.

Saudando um “membro excepcional do Partido Comunista Chinês” (PCC), que “sempre se mostrou fiel”, a agência de notícias Nova China homenageou um “notável revolucionário proletário”.

Li Peng faleceu na segunda-feira, às 23h15 (12h15 em Brasília), “após uma doença, cujo tratamento se revelou ineficaz”, escreveu este veículo estatal, sem dar mais detalhes.

Em 20 de maio de 1989, Li Peng, à frente do governo chinês há pouco menos de um ano, entra para a história, ao proclamar lei marcial no país.

Duas semanas depois, na madrugada de 4 de junho, o Exército usa suas armas para pôr fim ao movimento pró-democracia dos estudantes que protestavam há um mês e meio na praça Tiananmen. A ação deixou centenas de mortos.

A decisão de recorrer à força foi coletiva, mas Li Peng nunca conseguiu se livrar do rótulo de “açougueiro de Pequim”. Esse apelido o seguiu até o fim de sua carreira política oficial em 2003. Cada viagem sua ao exterior foi marcada por manifestações contrárias, como aconteceu em Paris, em 1996.

Mesmo assim, Li permaneceu por pelo menos 15 anos como membro permanente do escritório político do PCC, a instância que comanda o país. Nos anos 1990, ocupou o posto de número dois, logo atrás do presidente Jiang Zemin.

– Um órfão –

Deixando a chefia do governo em 1998, ainda será presidente do Parlamento chinês até 2003.

A origem desta excepcional longevidade política está, talvez, em sua juventude, passada à sombra da nata política do PCC.

Nascido em outubro de 1928 em uma família originária de Sichuan (sudoeste), Li Peng foi levado aos três anos pelo líder comunista Chou Enlai, futuro premiê da República Popular, após a morte de seu pai, como “mártir da Revolução”.

Ele se filia ao PCC aos 17 e parte para Moscou em 1948, onde estuda Engenharia e Hidroeletricidade. Depois de sete anos de ausência, volta para a China, para trabalhar no setor de energia.

Mais tarde, será o pai da barragem de Três Gargantas do rio Yangtsé, a maior do mundo no momento de sua inauguração, em 2009.

Durante a Revolução Cultural (1966-76), a influência de sua família adotiva evita que ele fosse jogados aos leões da Guarda Vermelha. O ano de 1979 marca, então, a estreia de sua ascensão na hierarquia do Partido e do governo. Ele se torna ministro da Energia Elétrica e, na sequência, premiê em 1987.

Diante das manifestações estudantis de 1989, esse conservador defende que se cerre fileiras com o número um, Deng Xiaoping.

– Colocar fim à desordem –

Dois dias antes da proclamação da lei marcial, Li Peng recebe os líderes estudantis que interrompem sua fala, durante uma cena surrealista transmitida ao vivo pela televisão. A decisão de obter a ordem pela força já estava tomada.

“Ele tomou medidas decisivas para conter a desordem e aplacar os ânimos contrarrevolucionários”, afirmou a Nova China nesta terça.

“Ele estabilizou a situação interna e teve um papel importante nesta luta crucial para o futuro do Partido e do país”, acrescentou a agência, retomando o ponto de vista do PCC, segundo o qual a estabilidade era indispensável para o desenvolvimento econômico.

Nos anos que se seguiram à repressão, Li Peng se esforçará para relativizar seu papel, apresentando-se como um simples executor das ordens de Xiaoping, morto em 1997, como mostram trechos de um suposto diário divulgados em 2010.

Sob o nome de “Tiananmen Papers”, documentos secretos do PCC tornados públicos em 2001 nos Estados Unidos mostram, porém, que Li Peng foi o instigador da repressão, empenhando-se em convencer Deng Xiaoping a enviar os tanques para Tiananmen. A autenticidade desses papéis nunca foi comprovada.