Simaria usa look arrasador para lançamento do ‘Bar das Coleguinhas 2’

A cantora Simaria escolheu um look ousado para o lançamento do novo trabalho de sua dupla com Simone, “Bar das Coleguinhas 2”, nesta terça-feira (10).





A sertaneja apostou em um macacão de cor nude, bem colado ao corpo e cheio de transparência e de brilhos. Simone fez vídeos para os stories e para o feed de seu Instagram mostrando o look.

“Depois de 2 anos, está oficialmente o lançado o @obardascoleguinhas!”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Nos comentários, Simaria recebeu uma série de elogios de seguidores famosos e anônimos. “Belíssima”, escreveu a humorista Dani Calabresa. “Perfeita”, disse a cantora e dançarina Mirela Janis.

Um perfil de admiradores escreveu: “Sentiram o poder que essa mulher carrega?” e depois “Vai com calma aí, Simaria! Já te avisaram que eu sou cardíaca?”, brincou.