Simaria surpreende e surge ao lado de Simone no palco após dois anos; veja

Dois anos após a separação da dupla, as sertanejas Simone e Simaria voltaram a aparecer juntas em cima de um palco. O momento ocorreu na tarde deste sábado, 6, em Goiânia, Goiás.

Simone se apresentava em um evento da dupla Jorge e Mateus e resolveu chamar a irmã para ir ao palco, que subiu acompanhada de Zaya, sua filha caçula. As duas chegaram a cantar juntas parte da música “Meu violão e o nosso cachorro”.

Assista:

E a SIMARIA que entrou no palco com a Simone Mendes aqui em Goiânia e elas cantaram alguns sucesso da dupla juntas pic.twitter.com/YDN5iHWBWC — Versinho (@VSertanejo) July 6, 2024

No início deste ano, Simone falou sobre a separação da dupla. De acordo com a artista, a decisão de colocar um ponto final na parceria partiu da irmã mais velha.

“Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa”, disse ela durante uma conversa com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, em seu canal do YouTube.