Simaria se cala sobre ter ‘proibido’ familiares de entrarem em seu condomínio

O anúncio foi feito na última quinta-feira (18) pelas redes sociais da dupla sertaneja, que nos últimos meses deu sinais públicos de desgaste.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, informaram as irmãs no comunicado publicado nas redes sociais.

Simaria detalhou, ainda por meio da nota, que irá se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal: “Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”.

A partir de agora Simone e Simaria seguirão em carreira solo, enquanto Simone será a responsável por terminar todos os shows já marcados da dupla.