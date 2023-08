Simaria rebate especulações sobre sua vida amorosa: ‘Me respeita como mulher’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 7:58 Compartilhe

Simaria segue solteira desde agosto de 2021, quando terminou o casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig. Desde então, a vida amorosa da cantora tem sido alvo de diversas especulações. Recentemente, o boato de que ela estaria conhecendo melhor o empresário Ailton Maranhão ganhou força, fato que a irritou.

No Instagram nesta quarta-feira, 9, Simaria negou o boato e rebateu o assunto, pedindo respeito. “Não sei quem é esse rapaz. Já arrumaram tanto noivo para mim. É cada bofe lindo, de destronar o Brasil, o grito do país”, disse irônica.

“Toma vergonha, vocês! Me respeita como mulher. (Vocês) já me viram agarrada com alguém”, finalizou irritada.

