Simaria rebate boatos sobre affair com marido de Simone: ‘Me respeita’

Simaria desabafou nesta terça-feira (8) durante uma participação no programa PodCats, no YouTube, sobre os boatos de que estaria apaixonada pelo cunhado, o empresário Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, sua irmã e ex-dupla.

“Me respeite, Brasil. Respeite minha história, meu caráter. É de uma vergonha… Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Em que nível de cultura nós estamos?”, questionou a sertaneja.

A cantora ainda falou sobre outro boato envolvendo seu nome, de que ela teria tido um relacionamento com DJ Ivis, que ficou três meses preso após ser gravado espancando a então esposa Pamella Holanda.

“Eu sou uma mulher decente, séria. As injustiças que plantaram [contra mim]… Você acha que eu achei meu ‘priquito’ no lixo para dar para o DJ Ivis?”, disse Simaria.

Solteira desde que se separou do empresário Vicente Escrig, com quem foi casada por 14 anos, Simaria disse que não se relacionou com ninguém após o divórcio.

“Eu não fiquei com ninguém. Fiquei uns oito meses separada dele, dentro de casa, e ninguém me tocou. Foi uma decisão minha, eu precisava olhar quem era a Simaria de verdade. Meu corpo é sagrado. Quem me conhece sabe que eu nunca ffi uma menina de sair ficando com um ou com outro”, contou.

