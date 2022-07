Simaria posta mensagem enigmática em meio à crise com Simone: ‘Pense menos, viva mais’

A cantora Simaria postou no Twitter mensagens enigmáticas na sexta-feira (29). Afastada dos palcos há mais de um mês, a artista vive um momento de crise com a irmã Simone.







“Pense menos, viva mais”, escreveu Simaria. “Comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode”, afirmou em outro post.

Pense menos,viva mais. — Simaria (@SimariaMendes) July 29, 2022

Simaria anunciou a pausa na carreira há pouco mais de um mês, deixando a irmã responsável por cumprir agenda sozinha.

Há alguns dias, a cantora deixou de seguir Simone, o perfil da dupla e, posteriormente, todas as contas que acompanhava em seu Instagram. As irmãs ainda tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais. No entanto, as contas profissionais seguem ativas.