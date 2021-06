Simaria encanta em foto rara com família

Simaria encantou os fãs ao postar uma foto com a família completa. A cantora, que completou 39 anos na última quarta-feira (16), costuma ser bem discreta com a sua vida pessoal.

Na quinta-feira (17), ela publicou cliques com o marido, o espanhol Vicente Escrig, e os dois filhos do casal, Giovanna, de 8 anos de idade, e Pawel, de 5. No último Dia dos Namorados, Simaria se declarou ao amado.

“São 14 anos compartilhando sorrisos, sonhos e momentos. Sou apaixonada por tudo que construímos juntos e por tudo que você me ensina diariamente, te quiero! [te amo]”, escreveu a cantora sertaneja.

