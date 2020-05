Simaria diz que já fez sexo apenas de bota e conta que ganha presentes eróticos de fãs

Em bate-papo com o youtuber Matheus Mazzafera, a sertaneja Simaria, da dupla com Simone, contou alguns detalhes de seu relacionamento com o marido, Vicente, e comentou, entre outras coisas, sobre fantasias na hora H.

“Nunca me fantasiei. Coloco minha lingerie babadeira, boto um salto. Eu acho maravilhoso. Já [fiz amor] só de bota! Chora não, coleguinha! (risos)”, brincou Simaria, que já recebeu fotos sensuais do marido.

Ainda na conversa com Mazzafera, Simaria disse que após ela e e Simone tirarem dúvidas sobre sexo no ‘Altas Horas’, passou a receber brinquedos eróticos. “A galera ia para o show e levava caixa de sex shop! Calcinha comestível!”