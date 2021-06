Simaria compartilha foto da juventude e surpreende seguidores

A cantora Simaria, da dupla com Simone, está aproveitando a semana para relembrar a juventude. Ela já havia compartilhado uma foto com o cabelo cacheado, de quando era mais nova e, hoje, publicou um clique de quando era adolescente.

+ Raka Minelli afirma que amizade com Bianca Andrade era unilateral: ‘Não sinto falta’

+ Gabriel, o Pensador cria música para sua nova namorada

“Eu bem novinha”, escreveu na legenda do story. Simaria prova que não mudou quase nada: os cabelos longos, lisos e castanhos, a pele bronzeada e as roupas curtas e justas sempre estiveram presentes no estilo da cantora.

Veja também