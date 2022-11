Simaria comete preconceito contra pessoas com nanismo; entenda a polêmica

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 09/11/2022 - 16:35 Compartilhe

Simaria Mendes, de 40 anos, voltou a dar o que falar com as suas declarações polêmicas. Ao dar uma entrevista, na noite de terça-feira (8) para o “Pod Cats”, a cantora usou uma fala preconceituosa contra pessoas com nanismo.

Na ocasião, Simaria negou os rumores de que teria se relacionado com seu cunhado, o empresário Kaká Diniz, marido de sua irmã Simone. “Eu sou uma mulher decente, séria, as injustiças que plantaram sobre mim. Teve um que não soube nem mentir, foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido da irmã. Gosto de homem alto, não gosto de anão. Me respeite, Brasil, respeite minha história, meu caráter, é de uma vergonha. Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda”, declarou a artista na atração.

Nanismo é uma condição genética em que o crescimento esquelético da pessoa é afetado, provocando uma estatura menor do que a média das pessoas.

IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa de Simaria para saber se ela gostaria de se pronunciar sobre o assunto, mas até o fechamento desta nota não tivemos retorno.

