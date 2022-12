Simaria acusa ex-marido de furtar R$ 5 milhões de conta conjunta, diz TV

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2022 - 2:02 Compartilhe

Simaria Mendes segue em uma intensa disputa com o ex-marido, Vicente Escrig. O novo capíto, de acordo com o SBT News, foi um suposto roubo de R$ 5 milhões da conta conjunta que o casal possui. Por conta disso, a cantora esteve no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em São Paulo.





Na delegacia, Simaria se apresentou ao lado de dois advogados e um segurança, segundo o SBT, para protocolar uma representação de furto. A denúncia tramita na área de fraudes finaiceiras do Deic.

A cantora alega que Vicente fez retiradas de dinheiro da conta conjunta do casal para uma conta pessoal. Além disso, ela afirma que foi convencida pelo ex-marido a aplicar 400 mil europs em um negócio na Espanha que, tempo depois, a fez ter prejuízo. Os dois estão separados desde agosto de 2021.





