SIM swap: entenda como ‘clonagem’ de chip leva a ‘roubo’ de contas no Instagram e golpe do PIX

O SIM swap, também conhecido como clonagem de chip, é uma técnica utilizada por criminosos para obter acesso a contas de e-mail, redes sociais e outros serviços que usam o número de telefone como método de verificação. Esse tipo de ataque pode ser usado para roubar dados pessoais, fazer compras online ou até mesmo assumir a identidade da vítima.

Como funciona

O SIM swap funciona da seguinte forma: o criminoso entra em contato com a operadora de telefonia da vítima e se passa por ela. Ele fornece informações pessoais da vítima, como nome, CPF e data de nascimento, para solicitar a troca do SIM card. Uma vez que o SIM card é trocado, o criminoso passa a ter acesso a todas as mensagens SMS enviadas para o número da vítima, incluindo os códigos de verificação enviados por serviços como Instagram, Facebook e WhatsApp.

Impacto no Instagram

O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. Por isso, é um alvo frequente de criminosos que usam o SIM swap para roubar contas.

Após obter acesso à conta do Instagram, o criminoso pode fazer o seguinte:

Publicar conteúdo falso ou prejudicial

Enviar mensagens para os seguidores da vítima

Solicitar dinheiro aos seguidores da vítima

Vender a conta para outro criminoso

Golpe do PIX

Um dos golpes mais comuns que os criminosos realizam após roubar uma conta de Instagram é o golpe do PIX. Nesse golpe, os criminosos postam stories, enviam mensagens para os seguidores da vítima oferecendo um suposto investimento com retorno, às vezes de até 1.000%, além de fazerem rifas falsas. As mensagens geralmente são convincentes e podem levar os seguidores a acreditar que a mensagem é realmente da vítima.

Influenciadores famosos atingidos

Nos últimos meses, diversos influenciadores famosos foram vítimas de roubo de contas no Instagram. Em alguns casos, os criminosos chegaram a pedir dinheiro aos seguidores das vítimas por meio de rifas e do golpe do PIX. O influenciador digital, Gutierrez, que dá vida ao personagem Leuriscleia e possui mais de 6 milhões de seguidores no instagram foi vitima desse tipo de golpe, em seu perfil, os criminosos estavam compartilhando um link de rifa digital.

Apesar de ter se intensificado nos últimos meses, o golpe é antigo. Em 2019 por exemplo, grandes influenciadores e artistas como Marina Ruy Barbosa, Cid Moreira, Pablo Vittar tiveram seus perfis hackeados.

Como evitar ser vítima

A melhor forma de evitar ser vítima de SIM swap é tomar medidas de segurança para proteger sua conta. A autenticação de dois fatores com aplicativos de autenticação como o Google Authenticator, é uma das medidas mais importantes, pois dificulta que os criminosos obtenham acesso à sua conta, mesmo que eles tenham seu número de telefone.

Além disso, é importante manter suas informações pessoais seguras e não responder a mensagens de texto de números desconhecidos.

Orientações de segurança

Para se proteger do SIM swap, siga as seguintes orientações:

Ative a autenticação de dois fatores em todas as suas contas online. A autenticação de dois fatores é uma camada extra de segurança que requer um código de verificação gerado por um aplicativo de autenticação (Recomendamos o Google Authenticator) .



Mantenha suas informações pessoais seguras. Não compartilhe seu número de telefone, CPF e data de nascimento com pessoas que você não conhece ou não confia.

Não responda a mensagens de texto de números desconhecidos. Os criminosos podem usar essas mensagens para coletar informações sobre você ou para tentar enganar você a fornecer informações confidenciais.

Alerta às operadoras

As operadoras de telefonia também podem tomar medidas para dificultar o SIM swap. Uma das medidas que pode ser adotada é exigir que o cliente compareça a uma loja física para solicitar a troca do SIM card.

