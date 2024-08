Silvio Santos: vencedora da ‘Casa dos Artistas’, Bárbara Paz lamenta morte do apresentador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 14:45 Para compartilhar:

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade, por causa de uma broncopneumonia. Bárbara Paz, vencedora da Casa dos Artistas, reality show que marcou época comandado pelo apresentador no início dos anos 2000, falou sobre o fato.

“Adeus, Silvio! Um gigante da comunicação brasileira! Fez o povo brasileiro sonhar e acreditar que tudo é possível! Com ele, se vai um pedaço da história do nosso País”, escreveu em seu Instagram.

“Obrigada por tanto! De alguma forma eu também fiz parte desses sonhos que se tornaram realidade. Viva Silvio! A galera lá em cima está cantando: ‘Silvio Santos vem aí…’”, continuou.

Bárbara Paz venceu a 1ª edição da Casa dos Artistas em 2000. Na casa, ela teve um relacionamento com o cantor Supla, e se dava bem com o apresentador nas interações ao vivo. Posteriormente, ela também trabalhou em novelas do SBT.