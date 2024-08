Silvio Santos salvou Globo da falência e fez pedido inusitado a Roberto Marinho; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 15:06 Para compartilhar:

Silvio Santos (1930-2024) ficou conhecido, dentre tantos cargos e profissões, como o dono do SBT. No entanto, antes de criar a emissora da Anhanguera, o apresentador teve um passado na Globo e chegou a salvar a emissora carioca da falência.

Em 1966, quando a Globo comprou a TV Paulista, o comunicador começou a trabalhar no canal pagando um alto valor para manter a sua atração no ar, que durava 10 horas.

O programa era alvo de críticas por parte de Boni e Walter Clark, chefões da Globo na época, por conta do conteúdo exibido e por não atender ao padrão adotado naquela época.

Apesar disso, Silvio Santos teve o seu contrato renovado em 1971 por mais cinco anos. Isso porque Roberto Marinho, dono do canal, sabia que foi Silvio Santos quem emprestou dinheiro naquela época para que a emissora pudesse pagar os salários dos funcionários, que iriam atrasar.

E a relação de Silvio com a Globo não parou por aí. Quando Gugu Liberato (1959-2019), que estava no auge de seu sucesso no SBT em 1980 com o “Viva Noite”, foi contratado pela Globo, o Homem do Baú se dirigiu pessoalmente a Roberto Marinho para pedir que o apresentador voltasse à sua emissora para cobri-lo durante uma licença médica.

“O Silvio me chamou e falou: ‘Eu queria que você não fosse para Globo’. Ele estava com um problema de garganta e disse que talvez não pudesse fazer o programa e queria que eu dividisse com ele. E eu disse: ‘Não posso, assinei um contrato com a Globo, como é que vou chegar lá agora depois de um ano de investimentos — viajei para Alemanha e EUA pela Globo fazendo cursos — e dizer não?’. Ele falou: ‘Se o problema é dizer não para a Globo, eu vou com você e falo com o Roberto Marinho. Vou agora, inclusive, vamos lá’.”, contou Gugu em entrevista ao “Programa do Porchat”, na Record TV, pouco antes de morrer, em 2019.

“Imaginei que ele [Roberto Marinho] não ia aceitar e o Silvio ficaria chateado comigo. Até que o Silvio chegou e disse que estava tudo certo e que eu ficaria no SBT”, recordou. Assim, recontratado, Gugu passou a receber um salário dez vezes mais alto.

Outra situação envolvendo o SBT e a Globo foi o “Big Brother Brasil”. Silvio Santos decidiu não comprar os direitos de produção do reality no SBT, que acabou indo para a Globo. No entanto, para bater de frente com a atração, ele criou, do nada, a “Casa dos Artistas” e colocou famosos no programa, antes da estreia do BBB na concorrência.

O canal de Roberto Marinho se enfureceu e, ao lado da Endemol, produtora do “Big Brother”, conseguiu barrar a produção do programa do SBT.

Embora SBT e Globo tenham uma rivalidade pela audiência e uma relação de ‘amor e ódio’ com Silvio Santos, a emissora carioca fez uma cobertura grandiosa da morte do comunicador, ocorrida no sábado, 17.

O canal anunciou mudança na grade de programação por dois dias, transmitiu o “Jornal Nacional” desde às 15h da tarde de sábado, levou artistas, como Luciano Huck e Angélica, ao estúdio ao vivo para uma homenagem ao dono do SBT, exibiu um “Globo Repórter” especial sobre a trajetória de Silvio na TV, e até trocou a vinheta do “plim-plim” para a música do “Programa Silvio Santos”.

