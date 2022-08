Silvio Santos reúne as filhas e posa de pijama: ‘Repleto de saúde’

Da Redação 15/08/2022 - 8:17 Compartilhe

Silvio Santos apareceu em uma foto com as seis filhas no último domingo (14), quando foi celebrado o Dia dos Pais. O apresentador, que está temporariamente afastados das gravações de seu programa, recebeu um abraço coletivo das seis filhas — Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel.

No encontro, ele as recebeu de pijama e jaqueta acolchoada. “Gratidão resume o Dia dos Pais. Quem ganhou o maior de todos os presentes fomos nós, eu e minhas irmãs, por termos nosso amado paizinho ao nosso lado repleto de saúde e alegria transbordando. Obrigada meu Deus por tudo e por tantas bençãos a nossa família!”, escreveu a apresentadora Silvia Abravanel, a filha número 2.