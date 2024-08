Silvio Santos retorna ao hospital em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 16:35 Para compartilhar:

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, novamente nesta quinta-feira, 1.

De acordo com o “GLOBO”, o comunicador enfrentaria um novo problema de saúde depois de ter sido hospitalizado por H1N1 em julho. Segundo a assessoria do SBT, no entanto, o fundador da emissora não está internado.

Silvio teria dado entrada na unidade hospitalar para realizar acompanhamento médico. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa ao site IstoÉ Gente. “Ele está bem, voltou para fazer exames de imagem. Fazem o raio-X em casa, mas o [exame] de imagem tem de ser realizado no hospital”, esclareceu a equipe.

Internação recente

Sofrendo um quadro de H1N1, o apresentador foi hospitalizado em 17 de julho. Apesar de seu estado de saúde não ser considerado grave, a idade avançada incluía Silvio Santos no grupo de risco. Na noite do dia 19, o apresentador seguiria em internação para que pudesse receber a medicação para o tratamento do H1N1, mas apresentou melhora. Ele recebeu alta no dia seguinte e se recupera em casa, conforme confirmado por sua filha, Daniela Beyruti, em coletiva de imprensa.