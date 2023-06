Silvio Santos reaparece em vídeo no Instagram e tranquiliza fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2023 - 2:44 Compartilhe

Fãs de Silvio Santos receberam boas notícias na última quarta-feira (07): o apresentador está bem e curte dias em família.

A ausência de Silvio na edição especial de 60 anos do “Programa Silvio Santos”, que foi ao ar na noite de domingo (4), preocupou espectadores do programa. No entanto, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, compartilhou um vídeo ao lado da família e mostrou que o pai está bem.

“E claro que o nosso domingo não poderia ser diferente. Nos reunimos em frente à TV para assistir e celebrar os 60 anos do Programa Silvio Santos”, começou ela, que agora substitui o pai no comando da atração.

“Foi um domingo raiz, jantando no sofá, cheio de amor, onde nos alegramos, cantamos e comemoramos o protagonista desse show!! Para quem está com saudades do meu pai e querendo saber dele… Ele está muito bem desfrutando de vários momentos delícia como este!!”, finalizou.

Nas imagens, Silvio aparece sentado no sofá com as filhas e a esposa, Iris Abravanel, ao seu redor. Ele também ganha um troféu e um aviãozinho de dinheiro. (Confira o vídeo completo aqui).

“Patrícia, obrigada por mostrar seu pai. Me alivia o coração ver que ele está bem”, comemorou uma seguidora, nos comentários da publicação. “Ele merece tudo isso e muito mais! Linda homenagem!”, elogiou a apresentadora Cristina Rocha.

O vídeo já acumula mais de 72 mil curtidas.

