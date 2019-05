Silvio Santos proíbe hashtags e revolta artistas e produções do SBT

Uma nova determinação de Silvio Santos não agradou aos artistas e também as produções do SBT. O dono da emissora determinou que os apresentadores e todos os programas da casa não podem mais divulgar as famosas hashtags em vídeos. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

A prática de uso das hashtags era frequente nos programas ‘Primeiro Impacto’, ‘Fofocalizando’, ‘Casos De Família’, ‘Programa da Maisa’, entre outros.

Ainda segundo Feltrin, nos últimos dias, uma fonte sob anonimato afirmou qual poderia ser a motivação para essa proibição. “Acho que o Silvio não gosta de nada do que ele não entende”, afirmou a fonte.

Além disso, Silvio ainda estaria afirmando sempre que possível aos executivos da emissora que “todos estão aqui para fazer TV, e não divulgar internet”.