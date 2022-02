Silvio Santos participa de culto em São Paulo ministrado por Patrícia Abravanel

Na noite de segunda-feira (31), Silvio Santos e sua esposa, Irís Abravanel, marcaram presença num culto ministrado pela filha, a apresentadora Patrícia Abravanel, que aconteceu na Lagoinha Orlando Church, em São Paulo, liderada pelo pastor André Valadão.

Antes da cerimônia começar, o comunicador subiu ao púlpito e falou com os membros da igreja: “Eu não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão nessa reunião. Há muito tempo eu ouço falar no culto do André. Quando eu estou em casa, minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo”, disse.

“Que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. Obrigado por terem vindo hoje a essa igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, em muitas segundas-feiras e muitas reuniões com o pastor André”, finalizou.

Vale lembrar que esssa não é a primeira vez que Silvio participa de um culto. Em janeiro de 2020, ele esteve na mesma igreja quando seu neto foi apresentado.

