Silvio Santos não deve voltar a gravar tão cedo

Em decorrência da pandemia do coronavírus, o apresentador Silvio Santos não tem data prevista para voltar a gravar nos estúdios do SBT. Nomes como o de Silvio, Raul Gil e Carlos Alberto de Nóbrega não são cogitados para retornar, já que os três apresentadores são do grupo de risco.

O dono do baú já avisou sua equipe que só retornará aos palcos quando existir uma vacina ou no momento em que todos os riscos para o Covid-19 forem totalmente descartados. O dono do SBT está há quatro meses em casa e não trabalha com a possibilidade de realizar qualquer trabalho remoto.

Com a decisão de Silvio, aos domingos a emissora continua a reprisar os programas antigos de auditório.

