Silvio Santos ‘está se cuidando’, diz Tiago Abravanel após avô deixar hospital

Ator e neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel publicou um story em seu Instagram neste sábado, 14, falando sobre o estado de saúde do apresentador, que recebeu alta durante a noite de sexta, 13, após uma internação com covid-19. Segundo informações da assessoria do SBT, ele “está bem e vai manter isolamento em local não revelado”.

“Muito obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho, afeto e muita fé! Meu avô está se cuidando e com a graça de Deus, nossas boas energias e os nossos incríveis profissionais da saúde, ele irá sair dessa e continuar nos levando muita alegria!”, escreveu Tiago.

Silvio Santos recebeu o diagnóstico positivo para covid-19 e, segundo comunicado divulgado pela família na sexta-feira, “por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo” no hospital Albert Einstein. A nota ainda ressaltou que o apresentador estava “clinicamente bem” e “brincando com todos”.

O dono do SBT já foi imunizado com as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, aplicadas em fevereiro e março de 2021. Após mais de um ano afastado por conta do isolamento social, ele retomou as gravações de seu programa no fim de junho, com plateia reduzida, iniciando pelo quadro Roda a Roda Jequiti.

“Com essa pandemia, tive que ficar em casa sem fazer nada, sei lá quanto tempo, esqueci tudo. Estava com uma menina chamada Amnésia”, brincou na primeira atração inédita. O avô de Tiago Abravanel ainda arrancou risos da plateia ao falar sobre sua intenção de rever o presidente Jair Bolsonaro: “Eu nunca saí de São Paulo, só conheço o Rio, porque eu nasci lá, e Brasília, que é onde vou tratar de negócios. Vou falar com o Bolsonaro para ver se ele vai ser reeleito. Vou perguntar a ele se vai ser reeleito”.

Na quinta-feira, 12, alguns boatos sobre a internação de Silvio Santos já haviam surgido, mas, na ocasião, tanto a emissora quanto Iris Abravanel, mulher do apresentador, negaram o fato.

