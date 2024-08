Silvio Santos está há três dias internado em esquema de ‘blindagem total’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 14:31 Para compartilhar:

Silvio Santos chegou ao terceiro dia de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado, 8. Segundo informações do jornal “O Globo”, a direção hospitalar está responsável pelo caso, que é conduzido em um esquema de “blindagem total”, com acesso restrito ao apresentador.

Quando foi internado na quinta-feira, o SBT afirmou que Silvio Santos iria apenas fazer exames de imagem, parte do processo de recuperação após contrair H1N1 em julho. Uma nova condição de saúde ainda não informada teria então impedido o Homem do Baú de deixar o hospital.

O SBT mantém a posição de que a causa da internação é realização de exames, porém fontes do jornal afirmam que o estado de saúde de Silvio Santos preocupa os médicos.

Internação em julho

Em meados de julho, o apresentador já havia passado por uma internação confirmada pelo SBT e por filhas do apresentador. A causa seria uma contaminação por H1N1, vírus da família influenza (gripe) do tipo A.

A transmissão do vírus é mais frequente no inverno e os sintomas são típicos de uma infecção respiratória: febre alta, tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e mal-estar geral.

O vírus, embora tenha resolução espontânea na maioria dos casos, é especialmente perigoso para populações com sistema imunológico mais frágil, como idosos, crianças menores de seis anos e gestantes. Esses são, inclusive, alguns dos públicos-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe oferecida pelo SUS todos os anos. O imunizante disponibilizado na rede pública protege contra três tipos de vírus influenza, incluindo o H1N1