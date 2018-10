Silvio Santos elogia Luciana Gimenez durante o Jogo das 3 Pistas

Silvio Santos passou o programa inteiro na noite deste domingo, 7, fazendo elogios à Luciana Gimenez. A apresentadora da Rede TV! participou do quadro de perguntas e respostas e venceu Ratinho.

Em julho, o dono do SBT já havia cortejado Luciana durante o Jogo dos Pontinhos. Silvio Santos citou a separação dela e de Marcelo de Carvalho. “Ela acaba de deixar um romance com um dono de televisão. Quem sabe ela resolve continuar com um dono de televisão? Vocês já viram a Luciana Gimenez como está? Ela cruza as pernas, eu fico olhando, linda”, declarou na ocasião.

Neste domingo, a apresentadora da Rede TV! provocou. “Sempre que eu cruzo (as pernas) eu lembro de você”, disse. Silvio embarcou na conversa: “Vocês já notaram que, quando ela senta, tenta mostrar a coxa bonita que ela tem? Acham que ela faz isso de propósito? Ela cruza a perna e a gente só olha para a perna dela, não para o programa. É no Superpop que ela senta mostrando a coxa?”.

Assista ao vídeo: