Silvio Santos diz que demitirá dançarina por ter coxa mais fina

O ‘Programa Silvio Santos’ desse domingo (29) contou com uma declaração polêmica por parte do dono do SBT. Após a abertura da atração com as dançarinas, o apresentador disse que iria medir as coxas das garotas.

Em tom de brincadeira, afirmou: “Nós estivemos reunidos e estamos reduzindo as despesas do SBT. Vou ter que fazer uma coisa que não gosto de fazer. Vou ter que medir as coxas de vocês, quem tiver a mais fina, vai ter que ir embora”.

Rapidamente, a fala de Silvio Santos passou a repercutir de forma negativa nas redes sociais. “Silvio Santos é muito escroto”, disse uma internauta. “Não tô acreditando no que ele tá falando”, afirmou outra. “Deixa a coxa das mulheres”, escreveu mais uma.