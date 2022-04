Silvio Santos dispensa Patricia Abravanel e marca retorno ao SBT

Silvio Santos desembarcou no Brasil há pouco tempo, e já decidiu que voltará a gravar no SBT. O apresentador estava afastado dos estúdios após pegar Covid-19 em uma tentativa de trabalhar presencialmente, mas decidiu fazer sua estreia em 2022 gravando na terça-feira (26).





Com a volta de Silvio, Patricia Abravanel foi dispensada da apresentação do programa dominical, no qual estava à frente desde que o pai se isolou para cuidar da saúde. As informações são do NaTelinha. A filha do apresentador voltará para a “geladeira” da emissora.