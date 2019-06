Silvio Santos desmonta jornalismo do SBT

Silvio Santos decidiu que não vai mais investir em jornalismo no SBT. Nas últimas semanas ele demitiu jornalistas e âncoras com décadas de casa, como Analice Nicolau e Karyn Bravo, além de cinco produtores. As informações são da coluna do Ricardo Feltrin.

Segundo o colunista, os últimos suspiros desse agonizante departamento do SBT foram a compra de câmeras de alta definição e o anúncio da renovação de contrato com Roberto Cabrini no começo desta semana.

Coube ao repórter e eventual âncora João Fernandes ser o último a apresentar o “SBT Notícias”, na semana passada. Na segunda-feira, durante sua folga, Fernandes recebeu a ligação do RH da emissora avisando-o que também estava incluído no “pacote” de demissões.

Ainda segundo o colunista, a renovação de Rachel Sheherazade é cada vez mais improvável também. O sufocamento do restante do jornalismo do restante do SBT é só mais uma questão de tempo. Nos corredores, brinca-se (nervosamente) que Cabrini e sua equipe serão os últimos a apagarem a luz do departamento.