Silvio Santos chama Bolsonaro de “patrão” e veta críticas ao presidente

Silvio Santos emitiu uma nota aos seus funcionário do SBT. Na mensagem, o dono da emissora chamou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “patrão” e deixou claro que não quer oposição ao presidente no noticiário. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A nota foi assinada por Silvo Santos na semana passada. “A minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu “patrão” que é o dono da minha concessão. Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono, ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego.”