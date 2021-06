Silvio Santos aparece com cabelo tingido mesmo sem voltar à TV

Jassa, cabeleireiro de Silvio Santos, compartilhou uma foto do apresentador com os cabelos castanhos. O dono do SBT passou no salão nesta terça-feira (29) para abandonar os cabelos grisalhos, mesmo sem data para voltar aos estúdios e gravar os programas de auditório.

Celso Portiolli anunciou nesta semana que irá assumir a nova edição do “Show do Milhão”, programa icônico apresentado por Silvio no passado. “Teremos o ‘Show do Milhão’ e vou apresentar. É uma responsa grande, o Silvio foi o único apresentador do ‘Show do Milhão’ no SBT. As pessoas falam que sou mais brincalhão, mas farei de forma mais séria”, disse na época.

Veja o antes e depois do apresentador:

