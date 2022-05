Silvio Santos alfineta Tiago Abravanel e elogia humorista que imitou o neto

Silvio Santos, que não tem papas na língua, durante seu retorno aos estúdios do SBT no último domingo (01), alfinetou o neto, Tiago Abravanel, em uma conversa com o comediante Alexandre Porpetone, que faz parte do quadro “Jogo dos Pontinhos”.





Na ocasião, o apresentador elogiou a imitação feita por Alexandre, que imitou Tiago Abravanel enquanto ele estava confinado no “BBB 22”, da Globo.

“Cabrito Tevez, você fez uma excelente exibição imitando meu neto. Você é muito bom ator”, parabenizou Silvio Santos. No final de fevereiro, Porpetone apareceu caracterizado como Tiago “Abravanil”, uma sátira de Tiago Abravanel.