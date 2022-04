Silvio Romero brilha, Fortaleza bate o Vitória e abre vantagem na Copa do Brasil Mostrando força, Tricolor do Pici conquista bom resultado no primeiro confronto entre as equipes pela competição nacional





Fazendo sua estreia na Copa do Brasil, o Fortaleza recebeu o Vitória na primeira partida válida pela 3ª fase, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão. E se deu bem. Ainda na primeira etapa, Silvio Romero deixou sua marca duas vezes, com Moisés fazendo mais um para o Tricolor do Pici na etapa final, fechando o placar de 3 a 0.

Com o resultado, a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda poderá jogar por uma derrota por até dois gols de diferença, ou até mesmo por qualquer empate que avançará às oitavas da competição.

FORTALEZA ABRE NO INÍCIO



Fazendo valer o fator casa, a equipe do Fortaleza não queria saber de sofrer pressão por parte do Vitória. Entretanto, nos primeiros 10 minutos, apesar de manter mais a posse de bola, o Leão do Pici praticamente não ofereceu trabalho ao goleiro Lucas Arcanjo.

Na sequência, o time da casa manteve o ritmo, não permitindo que o rival conseguisse ter descanso. Com isso, após perder uma grande chance com Lucas Crispim, que viu sua bola acertar a trave após cabecear com estilo, conseguiu abrir a contagem com Silvio Romero, aproveitando rebote de Arcanjo no chute de Lucas Lima.

TRICOLOR AMPLIA



Deixando a torcida mais tranquila com a vantagem, o Fortaleza partiu em busca de mais um tento. E conseguiu. Aos 27, outra vez ele, Silvio Romero, em lance iniciado em uma cobrança de escanteio, Marcelo Benevenuto conseguiu desviar para o atacante argentino mandar uma bomba para o fundo das redes. 2 a 0 na Arena Castelão.

Na reta final da etapa, apesar de um certo esboço de reação do Vitória, poucas foram as chances criadas por seus jogadores de frente Tréllez e Alisson Santos, dando a deixa para a arbitragem mandar os dois times aos vestiários.

VISITANTES TENTAM REAGIR



Adotando uma postura ofensiva no início da segunda etapa, além de uma modificação promovida por Geninho colocando Jefferson Renan no lugar de Tréllez, os primeiros minutos foram de ‘pressão’ do Vitória. Porém, assim como foi no primeiro tempo, continuou sem criatividade, devolvendo a bola aos donos da casa que passaram a ditar o ritmo, além de criar boas oportunidades de marcar com Crispim, Lucas Lima, Pikachu e companhia.

LEÃO DO PICI MARCA MAIS UM E FECHA A CONTA



Após algumas trocas de ambos os lados, com os treinadores optando por focar o ataque, quem se deu melhor foram os mandantes. Aos 26 minutos, após boa triangulação, Romarinho cruzou na medida para Moisés fazer as arquibancadas da Arena Castelão explodirem de alegria.

Após o gol, o Fortaleza praticamente administrou o resultado. Com Vojvoda e Geninho promovendo suas últimas substituições, poucos foram os lances de perigo contra os goleiros, fazendo com que a arbitragem colocasse um ponto final no duelo para alívio da torcida do Fortaleza que viu a equipe se recuperar quebrando uma sequência de quatro partidas sem triunfar.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3×0 VITÓRIA

Data e horário: 20/04/2022, às 19h (de Brasília)

​Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel da Silva Henrique Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Gols: Silvio Romero, 16’/1ºT (1-0); Silvio Romero, 27’/1ºT (2-0); Moisés, 26’/2ºT (3-0)

FORTALEZA: Max Walef; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Matheus Jussa (José Welison, aos 33’/2ºT), Felipe (Hércules, 29’/2ºT), Yago Pikachu (Ronald, 33’/2ºT), Lucas Crispim e Lucas Lima (Romarinho, 23’/2ºT); Moisés e Silvio Romero (Renato Kayzer, 23’/2ºT).

(Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Daniel (Alemão Teixeira, 34’/2ºT), João Pedro, Léo Gomes (Dinei, 24’/2ºT), Jadson (Eduardo, 24’/2ºT) e Iury; Tréllez e Alisson Santos (Roberto, 34’/2ºT).

(Técnico: Geninho)

