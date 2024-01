Silvio Farnese é nomeado para Análise Econômica do Ministério da Agricultura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 13:50 Para compartilhar:

Brasília, 29 – O ex-diretor do Departamento de Comercialização da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Silvio Farnese assumiu a diretoria do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas da pasta. Farnese é servidor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e atua há anos na secretaria.

Ele assume o cargo de Savio Rafael Ferreira, que foi exonerado a pedido. As mudanças foram publicadas em portaria da Casa Civil no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29).

Para o Departamento de Comercialização da Secretaria, que é responsável pela política de garantia de preço mínimo e medidas de apoio à comercialização, foi nomeado José Maria dos Anjos. Servidor de carreira cedido pela Conab, ele já ocupou o cargo por cerca de 15 anos e também já foi secretário substituto da Secretaria de Política Agrícola.

