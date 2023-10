Silvio Berlusconi será homenageado em ‘hall da fama’ de Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 20:01 Compartilhe

MILÃO, 5 OUT (ANSA) – Por Michela Nana – Após mais de três meses de sua morte, a cidade de Milão homenageiará Silvio Berlusconi com uma inscrição no Famedio, o Panteão dos beneméritos milaneses.

Este é o primeiro ato oficial em que a cidade lembra o ex-primeiro-ministro, após a Região ter nomeado o mirante do Palazzo Lombardia, sede da região, em sua homenagem na semana passada, no dia de seu aniversário, 29 de setembro.

Foi o partido Força Itália (FI) que propôs o nome de Berlusconi para inscrição no Famedio, durante a cerimônia que ocorrerá em 2 de novembro, e seu nome também contou com a convergência da maioria de centro-esquerda.

Na tarde de hoje (4), a comissão da Prefeitura deu o aval, e o prefeito, Giuseppe Sala, expressou sua aprovação pelo nome do ex-primeiro-ministro.

“Estou convencido de que está tudo bem. Vamos discordar sobre outras coisas, mas não sobre isso”, comentou.

O prefeito também disspou possíveis polêmicas sobre o fato de Berlusconi ter sido condenado por fraude fiscal, explicando que “há uma vontade e um pedido específico de uma parte significativa do mundo político milanês”.

No entanto, não haverá exceções para dar a uma rua o nome do líder da Força Itália. Alguns propuseram que ocorresse logo após sua morte, mas há uma lei determinando que isso só ocorra dez anos após o falecimento.

No Famedio, onde repousam, entre outros, o escritor Alessandro Manzoni, todo ano são inscritos os nomes das personalidades mais ilustres da cidade.

No ano passado, foi o caso, por exemplo, de um personagem muito próximo a Berlusconi, Ennio Doris, fundador do Banca Mediolanum. Sandra e Raimondo Vianello, figuras históricas da Mediaset, foram lembrados em 2010.

Entre as muitas personalidades inscritas no Panteão da Fama do cemitério Monumentale estão também o ex-presidente da Corte Constitucional Valerio Onida, empresários como Leonardo Del Vecchio, a atriz Valentina Cortese e Carla Fracci, partisanos, o jogador de futebol Cesare Maldini e a estilista Krizia.

Os Verdes de Milão se manifestaram contra a inclusão do nome de Berlusconi. “Berlusconi, condenado por crimes financeiros e lembrado pelo Bunga Bunga, é inscrito no Famedio”, observou o líder do Europa Verde no Conselho Municipal, Carlo Monguzzi.

“Até mesmo contrariando o regulamento, que no artigo dois define as qualidades dos cidadãos ilustres e beneméritos. Não será meu nome! Respeito a morte e não guardo rancor, mas acho inadequado conceder essa honra”, concluiu. (ANSA).

