Silvio Berlusconi reaparece em vídeo após 1 mês internado

MILÃO, 6 MAI (ANSA) – O senador e ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi apareceu pela primeira vez neste sábado (6) desde que foi internado no Hospital San Raffaele, em Milão, para tratar uma infecção pulmonar surgida no quadro de uma leucemia mielomonocítica crônica.

Em um vídeo divulgado durante convenção do conservador Força Itália, em Milão, o político surgiu vestido com paletó e camisa azul escuro, sentado em sua mesa, com o broche do partido preso ao peito. Sobre a mesa um copo d’água e dois dos livros que escreveu “L’Italia che ho in mente” e “Discursos para a democracia”.

“Aqui estou, aqui para você, vestindo uma camisa e jaqueta pela primeira vez em mais de um mês”, declarou Berlusconi, aparentemente cansado.

Durante a exibição da gravação, todos os membros do FI aplaudiram de pé o ex-premiê italiano, que saiu em defesa de seu partido político. “Somos o pilar essencial e leal desta maioria, somos a espinha dorsal deste governo. É por isso que estamos em campo, para garantir que as decisões sejam realmente corretas, justas, equilibradas”, disse.

Berlusconi pediu ainda que todos continuem assim, “com convicção, entusiasmo, paixão”, porque “ninguém poderá nos derrotar” e “os italianos nos considerarão seus santos leigos, os santos de sua liberdade e bem-estar”.

“Estarei com vocês com o mesmo entusiasmo e o mesmo compromisso de 1994, o futuro pertence às nossas ideias, o futuro pertence a nós e devemos garantir a verdadeira e completa liberdade”, acrescentou ele, lembrando que, “em poucos meses, o governo trouxe para casa resultados dos quais nos orgulhamos”.

Para o coordenador nacional do partido e chanceler da Itália, Antonio Tajani, “só um grande homem, um grande estadista, um grande líder político depois de um mês de internamento tem forças para se dirigir à família, a Itália com uma mensagem que vai reivindicar a nossa identidade”.

O líder conservador está internado desde o último dia 5 de abril e chegou a passar 11 dias na UTI. Apesar de já estar em um quarto normal, ainda não há previsão oficial de alta – embora algumas fontes digam que ele pode ser liberado pelos médicos em breve.

O último boletim do San Raffaele, divulgado em 3 de maio, apontava um quadro clínico “estável e reconfortante, permitindo a continuação em quarto normal dos tratamentos para controlar a doença hematológica”. (ANSA).

