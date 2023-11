Silvio Berlusconi entra para ‘Hall da Fama’ de Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/11/2023 - 16:01 Para compartilhar:

MILÃO, 2 NOV (ANSA) – O ex-premiê Silvio Berlusconi, morto no último dia 12 de junho, foi homenageado nesta quinta-feira (2) na cidade de Milão, no norte da Itália, e teve seu nome inscrito no Famedio, o Panteão dos beneméritos milaneses.

O político conservador entrou para o “Hall da Fama” da cidade durante cerimônia realizada na data em que é celebrado o “Dia dos Finados”.

“Ele era uma pessoa muito apreciada e muito criticada”, declarou o prefeito de Milão, Giuseppe Sala.

Este é o primeiro ato oficial em que a cidade lembra o ex-primeiro-ministro, após a nomeação do mirante do Palazzo Lombardia, na região homônima.

Para o governador da Lombardia, Attilio Fontana, este “é um reconhecimento justo e zeloso por parte de uma cidade que sempre foi o seu ponto de referência e à qual ele deu muito”.

O empresário morreu em junho aos 86 anos em decorrência de uma leucemia crônica, depois de dominar e polarizar a vida pública italiana durante décadas, e encontrou agora um lugar entre outros ilustres cidadãos de Milão.

No Famedio, onde repousam, entre outros, o escritor Alessandro Manzoni, todo ano são inscritos os nomes das personalidades mais ilustres da cidade. A decisão municipal, proposta pelo partido de centro-direita fundado por Berlusconi, Força Itália (FI), também foi apoiada pela centro-esquerda. Outros 13 cidadãos famosos entraram no Famedio junto com Berlusconi, incluindo o ex-chefe do Conservatório de Música de Milão, Marcello Abbado, a primeira mulher italiana a formar-se em engenharia civil em Milão, em 1913, Gaetanina Calvi; e a primeira mulher aviadora italiana, Rosina Ferrario.

A lista também inclui o guitarrista de jazz Franco Cerri, o artista Alberto Garutti, o editor Achille Mauri, o escultor Alfredo Ravasco, a professora de música, partidária e primeira mulher ministra da Itália Gisella Floreanini, a modelo e estilista Marta Marzotto, entre outros (ANSA).

