Silvio Berlusconi é homenageado com nome de editora

Ansai Ansa 25/06/2024 - 14:01

ROMA, 25 JUN (ANSA) – O ex-premiê italiano Silvio Berlusconi será homenageado com uma nova editora, dedicada a publicações sobre o pensamento liberal e democrático. A Silvio Berlusconi Editore será criada na estrutura do Gruppo Mondadori, presidida pela filha do Cavaliere, Marina Berlusconi.

A estreia será no dia 5 de setembro, com o lançamento de um ensaio do ex-premiê britânico Tony Blair sobre a arte de governar.

“A Silvio Berlusconi Editore terá um objetivo muito preciso: lutar pelo conceito de liberdade e dar voz às suas mais variadas declinações, mantendo-se absolutamente distante de qualquer forma de militância política”, disse Marina Berlusconi.

“Decidimos dar a essa nova casa editorial o nome do meu pai, Silvio Berlusconi, porque ele fundou na liberdade seus projetos, suas realizações, sua vida. Voltar a falar de liberdade, hoje, é mais importante do que nunca”, acrescentou.

Haverá duas seções na nota editora: “Biblioteca”, para livros clássicos ou considerados nascidos clássicos, e “Libera”, dedicada a autores contemporâneos com as questões da atualidade.

As publicações serão literárias ou ensaios, de autores italianos ou estrangeiros.

Além do livro de estreia, “On Leadership”, serão publicados dois clássicos: “Cartas Filosóficas”, de Voltaire, e “O passado de uma ilusão”, de François Furet. (ANSA).