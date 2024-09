Silvio Almeida é acusado de assédio sexual; ministro nega

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2024 - 22:15 Para compartilhar:

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, foi acusado de ter cometido assédio sexual contra várias pessoas, inclusive contra a sua colega de Esplanada, a titular da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A ONG Me Too Brasil, que combate o assédio sexual, informou ter recebido denúncias contra o ministro. A existência das denúncias foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada em nota pública pela ONG.

“A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico”, diz o comunicado divulgado pelo Me Too Brasil.

Ainda segundo o Metrópoles, todos os episódios teriam ocorrido no ano passado.

O ministro Silvio Almeida publicou uma nota e divulgou um vídeo dizendo que repudia as denúncias e que nega os assédios.

“Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país”, afirmou Sílvio Almeida.

Almeida disse que acionará a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério da Justiça para que apurem uma suposta “denunciação caluniosa” contra ele.

A ministra Anielle Franco ainda não se pronunciou.