Silvia Poppovic é assaltada na esquina de sua casa: ‘Quase arrancaram minhas mãos’

A apresentadora Silvia Poppovic, de 69 anos, compartilhou um susto que levou. Por meio dos Stories do Instagram, a veterana relatou ter sido assaltada no na esquina de sua residência, na tarde deste domingo, 14.

“Acabo de ser vítima de um assalto”, escreveu ela. Silvia ainda postou uma foto de sua mão ensanguentada. “Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa. Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, e me derrubaram no chão”, contou.

“O ladrão levou o meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular. Do chão, comecei a gritar e ele fugiu. Fiquei assim, ensanguentada e com o coração partido com toda violência que nos cerca. Não dá mais”, completou a comunicadora.