Silvia Abravanel se emociona ao retomar gravações após morte de Silvio Santos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 15:56 Para compartilhar:

Silvio Santos (1930-2024) morreu no dia 17 de agosto, há pouco mais de um mês, e Silvia Abravanel, a filha número 2 do apresentador com Íris Abravanel, se emocionou em seu retorno às gravações do “Sábado Animado”, do SBT, neste sábado, 21.

Em vídeo publicado no Instagram da emissora da Anhanguera, a apresentadora agradeceu, com os olhos marejados e a voz embargada, ao público por todo o carinho que a família recebeu nas últimas semanas.

“Queria agradecer com muito amor no coração, por todo amor que eu, minhas irmãs, minha mãe, nossos filhos, os netos todos, receberam de vocês, desse Brasil lindo e maravilhoso, todo o carinho que vocês têm e mostraram para gente pelo nosso pai”, iniciou ela, garantindo que vai continuar com o legado do pai na TV.

+ Patricia Abravanel chora em primeiro ‘Programa Silvio Santos’ após morte do pai

“A gente te uma grande promessa para vocês, eu e as minhas irmãs, que a gente vai continuar fielmente, com toda certeza esse legado que ele deixou de muito trabalho, muita honestidade, muito caráter. A gente tem obrigação com esse público maravilhoso que ele conquistou ao longo de 65 anos de televisão”, completou.

“A gente agradece por vocês terem abraçado a gente mesmo de longe. A todos esses lares que ele entrou, a gente promete que vai continuar levando, com o mesmo compromisso, tudo de melhor para vocês”, concluiu Silvia.