Silvia Abravanel revela que Silvio Santos ensinou como administrar o SBT

O SBT está vivendo um novo ciclo em sua história, e sem a presença de Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano. Atualmente, a emissora é comandado por Daniela Beyruti, filha número 3 do apresentador. Silvia Abravanel, a número 2 de Silvio, falou um pouco sobre essa nova era na emissora em entrevista ao Splash, do UOL.

A apresentadora de 53 anos revela que o momento é de arregaçar as mangas para trabalhar e “manter o legado do pai”: “Desafio do SBT é manter o legado dele, manter o que ele ensinou. Ele deu todas as ferramentas e não escondeu nada das filhas e da esposa. Ele não escondeu como ele fazia, o que ele queria, como era para ser feito”.

“Nossa missão agora é manter os pés firmes, pegar essa força toda que ele deu e seguir o que ele ensinou e manter toda a história, todo o legado que ele criou firme e forte para o Brasil”, completou.

Silvia também aproveitou para falar sobre a morte do pai: “Não dá tempo de entender [a ausência do meu pai]. Tivemos que entender isso no dia da passagem dele, tivemos o nosso tempo de luto”.

“Por mais que a gente ainda esteja num luto, estamos agora num momento de ‘vamos fazer’, ‘tem que acontecer’. A gente vai fazer, vai conseguir, é uma pelas outras”, concluiu a apresentadora.