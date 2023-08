Silvia Abravanel diz que já foi vítima de etarismo: ‘Me chamaram de velha ridícula’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 02/08/2023 - 16:37 Compartilhe

Silvia Abravanel, 52, assim como algumas famosas, revelou que já foi vítima de etarismo, que é discriminação e preconceito contra pessoas com idade avançada. Em uma conversa no IstoÉ Gente Entrevista, a apresentadora disse que foi chamada de velha ridícula e disseram que ela não poderia comandar um programa infantil.

“Me chamam de velha ridícula, falam que eu não tenho que apresentar um programa para criança. As pessoas precisam respeitar umas as outras. As redes sociais é terra de ninguém. Eu bloqueio esse tipo de gente”, desabafou Silvia.

“Eu estou feliz com os meus 52 anos de idade, sou feliz namorando um homem mais novo que eu e feliz tendo a vida que eu tenho”, completou.

Já sobre como é ser filha de Silvio, considerado um dos maiores comunicadores do Brasil, ela disse: “Meu relacionamento com o meu pai sempre foi muito direto. Eu agradeço cada bronca e cada conselho que ele me deu”.

