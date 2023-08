Silvia Abravanel afirma que era controlada por Silvio Santos no programa ‘Bom Dia & Cia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 9:52 Compartilhe

Convidada do podcast ‘PodPah’ nesta quarta-feira (16), a apresentadora Silvia Abravanel, de 52 anos, fez algumas revelações sobre os bastidores do programa ‘Bom Dia & Cia’, exibido pelo SBT.

No comando da atração infantil desde 2015, Silvia contou que existia uma lâmpada vermelha no estúdio que, quando acendia, era um aviso de que Silvio Santos estava ligando para solicitar mudanças durante a exibição do programa.

“No nosso estúdio tem uma lâmpada vermelha ligada em um telefone. Quando eu estava no ar e aquela luz acendia, cara, eu falava ‘para que essa luz está acendendo, ao vivo'”, começou Silvia.

“Todo intervalo ele mandava eu ir lá [camarim]. Todo intervalo ele mudava alguma coisa. Quando não mandava eu mudar o sapato, mandava eu mudar o cabelo. E era ao vivo, tem que ser agora, ‘no próximo bloco eu quero ver você com o cabelo diferente, o sapato diferente, isso e aquilo outro'”, acrescentou a herdeira de Silvio.

Durante o bate-papo, Silvia também revelou o cardápio do café da manhã tomado por Silvio Santos no SBT. “Dois bifes de 100g cada, um copo grande de café com leite e um pão com queijo. Ele ficava assistindo televisão na sala da camareira dele, a dona Raimunda, e ficava ali só olhando a gente fazer tudo que ele não queria ao vivo. Então ele ficava ‘liga para a Silvia, liga para a Silvia'”, relatou.

A herdeira do dono do baú ainda contou que tem ambição de se tornar ‘a vovó da televisão’ e voltar com o programa Domingo no Parque, que foi apresentado por seu pai na década de 70.

“Eu quero ser a Vovó da Televisão. Quero ser a vovó do Sábado Animado, a vovó do Bom Dia & Cia, de repente a gente poderia trazer de volta o Domingo no Parque, que foi o primeiro programa que eu fiz”, completou.

