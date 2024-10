Silvero Pereira revela mudança na rotina após diagnóstico: ‘Reeducação alimentar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 21:11 Para compartilhar:

O ator Silvero Pereira, 42 anos, acaba de encerrar seu trabalho como repórter e apresentador do reality show “Estrela da Casa” (TV Globo) e já avisou que precisa promover uma mudança na sua rotina, Neste domingo, 6, ele usou as redes sociais para contar que está fazendo uma verdadeira revolução em sua vida após receber o diagnóstico de hipertensão arterial.

Trata-se de um problema de saúde que precisa de atenção constante e exige uma rotina de hábitos mais saudáveis.

Em um vídeo publicado no Instagram, o artista disse que vai fazer uma reeducação alimentar, além de incluir exercícios físicos em sua rotina. O ator revelou que precisa eliminar quatro quilos em 20 dias, focado na saúde, e não na estética.

“É fato que não existe um corpo ideal, o importante é você se sentir à vontade com você mesmo e, principalmente, cuidar da sua saúde. Em 2017, eu fiz uma reeducação alimentar e, por meio de exercícios, eu consegui chegar nesse corpo”, narrou ele, enquanto mostrava cliques antigos quando tinha o abdômen sarado.

“E tudo isso apenas com uma reeducação alimentar e os cuidados da Fernanda Moreira, que é a minha nutricionista em Fortaleza”, contou.

“Agora, com 42 anos, eu fui diagnosticado como hipertenso. Isso acontece entre um a cada quatro brasileiros. Eu estou um pouco acima do meu peso e, para além disso, existe uma questão genética também”, ponderou.

“Então, eu recorri novamente à minha nutricionista. A gente já fez a impedância, procurou identificar exatamente todos os pontos pra gente tentar chegar de novo nesse corpo que eu tinha em 2017. A gente fez todas as medidas, localizando exatamente onde estão todas as gordurinhas localizadas que a gente precisa queimar”, continuou ele, destacando as mudanças que adotou para melhorar seu quadro de saúde.

“Uma dieta principalmente regrada na reeducação alimentar, que tipos de alimentos vão me fazer bem, e exercícios diários para fortalecer e, principalmente, conseguir manter a minha saúde em dia e que eu me sinta à vontade comigo mesmo”, avaliou.

