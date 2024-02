Silvero Pereira resgata clique antigo e mostra primeira casa: ‘Ganhei geladeira de amiga’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Silvero Pereira, 41 anos, relembrou a o momento em que resolveu morar sozinho e decidiu compartilhar com os seguidpres no Instagram um registro muito especial da sua primeira casa.

Nesta sexta-feira, 2, o ator desabafou sobre a luta que precisou encarar ao longo da vida para conquistar seus sonhos. No registro saudosista, ele aparece no interiordo imóvel, ainda com paredes sem reboco, orgulhoso de sua geladeira que ganhou de uma amiga.

“Olhar para o passado para entender o presente e construir um futuro melhor! Todas as minhas conquistas são frutos de muito esforço, muito estudo, muito trabalho e, especialmente, de pessoas incríveis que me acolheram e me ajudaram em diversos momentos, refletiu ela na legenda da publicação.

“Essa foto foi de quando comecei a morar sozinho e ganhei essa geladeira de uma amiga querida que sempre me ajudou e torceu pelo meu sucesso”, explicou o cearense.

Nos comentários, seguidores enalteceram a força da vontade do ator.

“Só quem viveu sabe. Só quem batalhou entende!”, disse um. “O passado é o norte mais sincero”, opinou outro. “Guerreiro”, “Maravilhoso”, comentaram alguns usuários da plataforma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias