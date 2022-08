Silvero Pereira posta fotos usando sunga cavada com estampa de onça

Da Redação 25/08/2022 - 16:20 Compartilhe

O ator Silvero Pereira postou nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (25) uma foto ousada usando nada além de uma sunga cavada com estampa de onça, no clima da novela ‘Pantanal’, em que interpreta Zaquieu. A foto foi uma publicidade para uma empresa que produz calcinhas de alta compressão usadas para alojar as genitais.

Ainda nessa semana, Pereira mostrou em seu Instagram a cidade cenográfica da novela nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Silvero gravou que a tapera de Juma Marruá, o galpão dos peões e a fazenda de Zé Leôncio ficam lado a lado.

Confira: