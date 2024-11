Silveira quer uso de bônus de Itaipu para reverter bandeira tarifária e reduzir inflação

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 22/11/2024 - 16:45 Para compartilhar:

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acionou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para avaliar a alteração da bandeira tarifária da conta de energia elétrica, como forma de reduzir a inflação. O documento, obtido pelo site IstoÉ, foi enviado ao presidente da Aneel, Sandoval Neto, nesta sexta-feira, 22.

Silveira sugeriu o uso de R$ 1,3 bilhão em bônus da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (EMBpar) para compensar a redução na tarifa de energia. Atualmente, a Aneel trabalha com a bandeira amarela, mas considera adotar a bandeira vermelha em dezembro.

No documento, o ministro destacou a melhora nos níveis dos reservatórios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e pediu uma avaliação criteriosa na definição da bandeira tarifária.

Internamente, Alexandre Silveira acredita que a redução da bandeira pode ajudar o governo federal a atingir a meta de inflação para o ano. O ministro demonstrou preocupação com a alta de 0,56% registrada na inflação de outubro, impulsionada pelo aumento da energia elétrica.

“Valores inadequados, ou mesmo acionamentos desnecessários, possuem repercussões na inflação do país, considerando o impacto tarifário gerado por sua aplicação. A título de exemplo, em outubro de 2024, o subitem que mais influenciou a inflação foi a energia elétrica, dentro do grupo ‘habitação’, com uma contribuição de 0,20% para a inflação total de 0,56%”, afirmou o ministro.