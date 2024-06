Silveira: precisamos conhecer as reservas da margem equatorial

Coluna do Mazzini 08/06/2024 - 13:30 Para compartilhar:

Por Caroline Purificação, repórter da Coluna

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira afirmou neste sábado que o Brasil vai avançar na exploração da margem equatorial, que envolve, em especial, as reservas na faixa do Amapá ao Pará, e na foz do rio Amazonas em Macapá, bem para alto-mar.

“O que se discute neste momento na margem equatorial é apenas a autorização para se pesquisar a potencialidade de petrolidade. Estima-se que essa região do Brasil, Guiana e Suriname seja muita próspera em petróleo e gás”, explicou, durante participação num painel do 3º Fórum Esfera no Guarujá (SP), neste sábado.

O ministro complementou com uma provocação: “Nós vamos ou não vamos conhecer as nossas potencialidades naturais?. O exemplo objetivo sobre isso é Exxon. Ela tirou os investimos no Brasil e levou para o Suriname e Guiana”.

O debate sobre a exploração de petróleo e gás na margem equatorial do Brasil começou há mais de ano, com indicações de fortes reservas na região – podem ser até maiores que as descobertas do pré-sal anunciadas no Governo Lula da Silva. O debate ficou polêmico, há meses, porque as pesquisas avançam numa região considerada de forte biodiversidade e na iminência do evento COP30, ano que vem, em Belém.

Nos bastidores do Governo isso levou a um embate entre Silveira e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que pode dificultar as licenças ambientais para a exploração de campos na região supracitada, diante da pressão de ambientalistas e órgãos internacionais.

O 3º Fórum Esfera Brasil, realizado no Hotel Jequitimar, no Guarujá (SP), começou nessa sexta com intensa programação em painéis de diferentes assuntos até este sábado.