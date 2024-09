Silveira mostra satisfação em cooperação com Enel no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2024 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 SET (ANSA) – O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta quinta-feira (12) da apresentação dos investimentos da companhia italiana Enel no Brasil e defendeu a necessidade de aumentar a eficiência na distribuição energética.

“É uma grande alegria estar aqui e poder ver in loco as ações adotadas para prevenir acontecimentos graves como os que tivemos no ano passado devido às mudanças climáticas”, disse Silveira à ANSA, em evento na base operacional da Enel em Guarapiranga, Zona Sul de São Paulo (SP).

A declaração faz referência ao blecaute que deixou milhões de pessoas sem energia na Grande São Paulo há pouco menos de um ano, após uma série de temporais na região.

“Discutimos com a Enel, inclusive na Itália, um modo de fazer um plano de verão para evitar qualquer tipo de redução na eficiência do serviço e dar uma resposta rápida à população”, acrescentou o ministro.

“Estou vendo aqui muita movimentação, novas contratações, novos equipamentos, e é um pedido que estamos fazendo a todas as distribuidoras. Agora vamos discutir um plano de eficiência e estudos sobre questões climáticas. Tudo isso para criar um modelo de distribuição ainda mais eficiente no Brasil, melhorando a qualidade do serviço para todos os brasileiros”, salientou.

Para melhorar a qualidade do serviço prestado a mais de 15 milhões de clientes em 274 cidades brasileiras e garantir um atendimento ágil durante o período chuvoso, a Enel está direcionando aproximadamente 80% do seu plano de investimentos 2024-2026 para a distribuição de energia.

“Até 2026, investiremos cerca de R$ 20 bilhões em todo o Brasil. Em um cenário de mudanças climáticas, nosso compromisso é o de agir em duas frentes: melhorar a qualidade do serviço e apoiar o Brasil na transição energética”, declarou Antonio Scala, country manager da empresa no país. (ANSA).