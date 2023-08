Silveira: ‘Estou otimista em avançar com a mão do Governo na Eletrobras’

O Governo Federal está convicto de que terá seu peso (elétrico) de volta na Eletrobras, no assento do conselho, e não apenas isso: quer voltar a ter mando compartilhado na empresa capitalizada há um ano para novos sócios. É o que deixou a entender nesta noite o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apontando o dedo para os sócios aproveitando o episódio do apagão nacional há dias:

“Temos uma participação acionária e queremos ela proporcional (aos 44% que o Governo detém de sociedade). Quando há incidentes como esse (o apagão) é na porta do Governo que o povo bate”, comentou Silveira para um salão lotado no 2º Fórum do Esfera Brasil, um think tank criado por grandes empresários para debater gestão pública e interface com o setor privado. O evento acontece hoje e amanhã no Casa Grande Hotel no Guarujá (SP).

Silveira aproveitou a oportunidade para alfinetar o sócios: “Nenhuma reposta objetiva foi dada até agora porque o setor está privatizado”.

A Coluna citou semana passada que o pedido de demissão do presidente da empresa de energia, Wilson Ferreira Jr, foi em parte , segundo fontes do setor, atribuída à pressão do Ministério para que a Eletrobras suspenda o plano de demissão voluntária de 1,5 mil funcionários. Grande parte dos servidores de carreira não aceitou ainda o PDV por não ser atendida nas demandas – e o governo cobra detalhamentos, ainda não ouvido nisso.

Talvez por isso, Silveira esteja tão irritado com a empresa. Conotou isso na sua fala no fórum, na frente de um salão lotado de políticos – também colegas de trabalho na Esplanada – e alguns grandes empresários do país.

“Estou otimista em avançar com a mão do Governo na Eletrobras. Nós queremos, através da Justiça vai restabelecer o direito do povo brasileiro”, sentenciou o ministro mineiro, a seu jeito, que se diz confiante na ação judicial do Governo sobre a revisão do poder de voto no assento do conselho da elétrica onde já teve mando. Silveira garante que não quer briga, apenas o direito de o Governo retomar seu poder proporcional às ações que possui.

No 1ºtrimestre do ano, a Coluna revelou que representantes dos novos sócios foram ao Palácio do Planalto levantar uma bandeira branca, avisando que não queriam briga. Apenas uma governança corporativa de direito após a capitalização que tirou poder do Palácio. Pelo jeito, não surtiu efeito, e a situação se judicializou.

